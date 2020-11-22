Донецк, , 10:07 — REGNUM Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим перемирия в Донецкой Народной Республике, сообщили 22 ноября в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Под обстрелом боевиков ВСУ оказался населенный пункт Спартак, в направлении которого силовики выпустили пять гранат из гранатомета АГС.

Уточняется, что за указанный период не было зафиксировано жертв и разрушений инфраструктуры.

В представительстве также напомнили об однократном нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ в предыдцущие сутки.