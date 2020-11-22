Вашингтон, , 09:21 — REGNUM С сегодняшнего дня, 22 ноября, США официально выходят из Договора по открытому небу. Это означает, что американские военные больше не смогут проводить облёты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью и собирать данные о военных объектах стран-участниц договора.

Шесть месяцев назад власти США уведомили правительства стран-участниц договора (все страны НАТО, Швеция, Финляндия, Украина, Белоруссия и Российская Федерация) о том, что Соединенные Штаты из договора выходят. В Вашингтоне утверждают, что главная причина выхода из Договора по открытому небу — это его невыполнение Россией.

В России с недоумение отнеслись к такому решению США, так как Москва строго выполняла все пункты этого договора, чего и требовала от других стран-участниц.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что, возможно, удастся достичь нового соглашения подобного рода, однако практических шагов его администрация для этого не делала.

После фактического разрыва договора США больше не смогут облетать территории участников этого соглашения и собирать информацию об их военных объектах. Прежде всего это касается России, так как к большинству остальных стран, которые все еще входят в Договор, американские военные и так имеют доступ в рамках военного блока НАТО.