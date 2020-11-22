Киев, , 08:24 — REGNUM О плане «Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, суть которого заключается в увеличении количества представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью журналистке украинского телеканала «1+1».

Читайте также: «Чёрный пропагандист» и главный врун Украины стал спикером по Донбассу

По словам Аретовича, официально о «плане Б» на Украине говорить не принято. Кроме того, этот план якобы ничем не отличается от плана, предложенного еще в 2016 году при президенте Петре Порошенко.

«Неофициально я говорю о «плане Б», потому, что официально о нем не говорят… Как частное лицо я могу сказать, что «план Б» обсуждается в кулуарах неофициально… И там ключевое слово «миротворцы». От плана Порошенко [он] ничем не отличается. Лишь ходит такая легенда кулуарная, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и отказались переформулировать три-четыре положения, о которых просила российская сторона и план введения миротворцев был сорван… Наша сторона не пошла на предоставление «золотого моста» в виде, который был приемлем для россиян. Я думаю, что корона б с нас не упала, если б мы ввели эти самые, но они побоялись, я думаю, внутреннего предательства и потому не вышло», — отметил Арестович.

Арестович также заявил, что украинская сторона нашла способ обеспечить в Донбассе «мощный инструмент контроля» без введения туда миротворцев.

«Вопрос в том, что мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев, то есть усиление миссии в четыре раза ОБСЕ, ну это уже мощный инструмент контроля без ввода миротворцев, без всей этой тягомотины… Просто увеличить миссию в четыре раза, а можно и в десять раз увеличить. И миротворцев нет, на самом деле контроль международный осуществляется в тех самых белых касках, скажем так, и мы возвращаем территории. Россия может выйти», — рассказал он.

Читайте также: Киев решил вопрос с миром в Донбассе — мира не будет

Напомним, в апреле 2014 года официальный Киев начал в отношении жителей республик Донбасса (ДНР и ЛНР) военные действия, официально назвав их антитеррористической операцией. При этом Украина постоянно подчеркивает, что Российская Федерация якобы является стороной военного конфликта в Донбассе и украинская армия в ДНР и ЛНР якобы воюет с армией РФ. Несмотря на официально достигнутые перемирия вооруженные силы Украины по сей день продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики, а также в целом — нарушать в Донбассе достигнутые договоренности.