22 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 07:48 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании задачи российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, в ходе которого были обозначены важные задачи, направленные не только на укрепление, но и развитие положений соглашения о прекращении войны в регионе. При этом были обозначены позиции принципиального свойства. Прежде всего, по словам Путина, «для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев».

Помимо того, Россию с Азербайджаном и Арменией «связывают многовековые связи», что имеет «внутриполитическое измерение и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики». Плюс к этому, конечно, «глубокая кооперация, взаимозаменяемость» с Баку и Ереваном. Глава России говорил о том, что направит в Азербайджан и Армению делегацию в составе руководителей ряда министерств и ведомств, которая должна рассмотреть «самые насущные вопросы реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, включая гуманитарную проблематику». Так и произошло. Ереван и Баку посетила межведомственная делегация из России в составе глав МИД Сергея Лаврова, здравоохранения Михаила Мурашко, МЧС Евгения Зиничева, вице-премьеров Александра Новака и Алексея Оверчука, а также руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Такого представительного российского политического десанта в Азербайджане и Армении давно не видели. Делегация провела ряд встреч с руководством двух республик, обсудив конкретные проблемы, прежде всего гуманитарного характера, к решению которых подключается Россия.

Осуществить такую акцию позволило то, что Ереван и Баку соблюдают режим прекращения огня, конфликтующие стороны ценят усилия Москвы по стабилизации обстановки. В Нагорном Карабахе завершено размещение российских миротворцев, а в Степанакерте приступил к работе Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Определенные работы предпринимаются и с азербайджанской стороны, что потенциально, по словам Лаврова, создает «условия для восстановления межконфессионального межэтнического мира, сосуществования и примирения». Первые, но важные шаги на этом направлении сделаны, впереди большая работа. Правда, президент Азербайджана Ильхам Алиев, приветствуя размещение российских миротворцев в регионе, заявил, что «важным элементом региональной безопасности может стать создание совместного центра России и Турции по наблюдению за прекращением огня». Дальше, как считают в Москве, необходимо привлекать международные организации для решения гуманитарных проблем Карабаха, что может сделать и Минская группа ОБСЕ, которая теперь будет работать основе договоренностей от 9 ноября.

Речь идет не только об усилиях политического свойства по определению будущего статуса Нагорного Карабаха, но и о разблокировании экономических и транспортных коммуникаций, что позволит создать в регионе принципиально новую ситуацию. Конечно, Азербайджан и Армения вышли из карабахской войны в разном политическом и социально-экономическом состоянии, в чем могла убедиться российская межведомственная делегация. Баку торжествует победу, поскольку удалось вернуть под свой контроль утраченные ранее районы. На этой основе происходит политическая консолидация азербайджанского общества, чего не скажешь про Армению. Она переживает политический кризис, а в Ереване не утихают уличные протесты, где звучать требования об отставке премьер-министра Николы Пашиняна. Но уже сам факт, что российская межведомственная делегация вступила в переговорный контакт с Пашиняном, в определенной степени укрепляет его позиции. В то же время надо признать, что как в азербайджанском обществе существуют настроения о «недовоеванности», учитывая, что часть Нагорного Карабаха остается под контролем армян, так и в армянском обществе есть настроения «реванша». Опасность в том, что на таких настроениях пытаются сейчас играть определенные внешние игроки, стремящиеся сорвать карабахские соглашения о прекращении войны потому, что своей политикой «выжидания», они утратили не только позиции миротворцев в Нагорном Карабахе, но и влияние в регионе.

Об этом предупреждал Лавров на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, которое проводил Путин, говоря, что «существуют силы, желающие затормозить выполнение договоренностей, которые были достигнуты лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября». Так, Франция заявляет, что необходимо «обеспечить международный контроль за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе», так как, по мнению Reuters, «Россия и Турция, вводя астанинский формат по урегулированию взамен Минской группы ОБСЕ, могут исключить западные страны из будущих мирных переговоров». Президент Франции Эммануэль Макрон, который во время 45-дневной карабахской войны отделывался одними только заявлениями, пребывает в некотором шоке от российско-турецкого альянса, от того, как пишет французский философ Бернар-Анри Леви, что «Москва, стремящаяся к окончательному прекращению огня, получила то, чего хотела, то есть возвеличила диктатора Азербайджана, успешно находя общий язык с турецким диктатором Эрдоганом, чтобы ослабить молодого либерального премьер-министра Армении, и скроила новую карту региона». При этом Леви уверяет, что «после падения Шуши надо готовиться к потере Никосии, Риги, Варшавы или Афин». В этой связи он призывает Париж объявить города Степанакерт и Шуша «вольными городами», чтобы их свободу гарантировал международный военный контингент».

В свою очередь американские эксперты призывают новую администрацию США «начать новую политику в отношении Турции, чтобы оторвать ее от России». По словам Лаврова, в этом сказывается «уязвленное самолюбие Запада», и «кто бы как ни относился к нашим западным партнерам, но все-таки у них есть влияние на страны региона». Одним словом, вокруг карабахских соглашений появляются признаки информационно-политической борьбы, противостоять которой нужно не только одной Москве, чтобы обеспечить устойчивость достигнутых договоренностей. Так что межведомственная делегация России начала работу именно на этом направлении, что оттеняет риторически заявленные западные стратегии в урегулировании карабахского конфликта. Сегодня Москва — единственная, кто играет роль эффективного посредника во избежание эскалации кризиса, который затрагивает и интересы многих держав в кавказском регионе.