Гаррисберг, США, , 04:01 — REGNUM Иск избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа, с требованием признать недействительными часть бюллетеней, присланных по почте, отклонил суд в штате Пенсильвания. Об этом 22 ноября сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, судья одного из округов штата, Мэттью Брэнн, решил, что в иске штаба Трампа содержатся «надуманные, несостоятельные юридические доводы и спекулятивные обвинения». Требования избирательного штаба Трампа окружной судья отклонил.

По данным адвокатов действующего президента США, как минимум около 700 тысяч бюллетеней в штате Пенсильвания должны быть признаны недействительными из-за ряда нарушений, допущенных в ходе голосования. Трамп пояснил, что победа в этом штате должна достаться ему, а не его сопернику, кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену. В Пенсильвании Трампа поддержали 48,8% проголосовавших, за Байдена отдали свои голоса 50% избирателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в штате Невада был отклонён иск соратников президента США Дональда Трампа о временном прекращении утверждения итогов всеобщих выборов.

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