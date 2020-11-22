Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток группировку стратегических бомбардировщиков B-52H, сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ).

«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перелет с Северной Америки на Ближний Восток самолеты совершили без посадок. Это должно продемонстрировать возможность оперативной переброски стратегических сил на различные театры военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа нанести удары по одному из ядерных объектов Ирана. От этой затеи его отговаривали глава Госдепа США Майк Помпео, временный шеф Пентагона Кристофер Миллер и вице-президент Майк Пенс.

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