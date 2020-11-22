Париж, , 03:10 — REGNUM Два самолёта с гуманитарной помощью отправит в Нагорный Карабах правительство Франции. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба французского посольства в Ереване на официальной странице в Facebook.

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Уточняется, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил 21 ноября французское отделение всеармянского фонда «Айастан», где проводится сбор пожертвований для помощи населению Нагорного Карабаха. Глава государства объявил, что в Ереван будут направлены два самолёта с гуманитарной помощью для беженцев из Нагорного Карабаха. Первый борт прибудет уже 22 ноября.

Во французском диппредставительстве уточнили, что данная гуманитарная акция осуществляется параллельно с другими подобными программами, которые реализуются различными организациями, а также органами местного самоуправления во Франции.

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