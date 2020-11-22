Багдад, , 03:04 — REGNUM Группа террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала из засады на сотрудников полиции Ирака, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что нападение произошло в мухафазе Салах-эд-Дин. Полицейские обнаружили на дороге самодельное взрывное устройство и попытались его разминировать, однако в это время террористы открыли огонь. В результате столкновения погибли семеро полицейских, еще двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября боевики атаковали наблюдательный пункт армии Ирака недалеко от Багдада. В результате нападения погибли пятеро иракских военных и шестеро мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ираке погибли 11 человек при нападении террористов