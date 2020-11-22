Гватемала, , 02:38 — REGNUM Участники акции протеста против принятого бюджета страны разгромили и подожгли здание конгресса в Гватемале. Об этом 21 ноября сообщает издание Prensa Libre.

Акции протеста против принятого бюджета страны состоялись в ряде крупных городов Гватемалы. В бюджете были сокращены расходы на образование, медицину и борьбу с нарушением прав человека. Протестующие в столице страны, городе Гватемале, собрались возле здания конгресса.

Несколько демонстрантов забрались на фасад здания, разбили окна, разгромили здание, а после забросали его бутылками с зажигательной смесью. Полиции удалось оттеснить толпу протестующих, после чего пожар был оперативно ликвидирован. Для разгона участников акции протеста силовики примени слезоточивый газ.