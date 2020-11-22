Москва, , 09:53 — REGNUM Заявление представителей координационного совета (КС) Белоруссии о том, что информация о роспуске организации не является правдивой, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Эта злая, несчастная, никому неизвестная писательница, мстит своей Родине. Обида у неё на весь белый свет за неустроенную свою личную жизнь, без семьи, детей, любви», — написала Эрика Ж.

Многие комментаторы принял иронизировать над тем, как возникла информация о закрытии КС. Некоторых позабавило то, что возникла идея о создании некой секретной альтернативы организации.

«Совет по ходу настолько секретный, что даже участники не знают что они в совете. Первое правило секретного совета — никто не должен знать о секретном совете», — пишет пользователь под псевдонимом «Весёлый Роджер».

Ряд пользователей пришёл к выводу, что данные оппозиционеры впустую съедают те бюджеты, которые им выделяют иностранные спонсоры. Граждане считают, что данные личности просто создают массовку, но не совершают реальных действий.

«Не жалко Западу этих бездельников через фонды Тихановской кормить? Они вместо работы на протесты ходят — вот и весь секрет массовки», — считает Алексей Б.

Нашлись и те, кто провёл ситуацию с событиями на Болотной площади в России. Граждане указали, что российский координационный совет оппозиции со временем попросту распался и не привёл к желаемому результату.

«Короче оппозиция грызется за власть как у нас в России 2010−2013 гг. И в итоге из-за жадности ничего не добьются», — поделился мнением Алексей Д.

Напомним, 20 ноября представители координационного совета (КС) Белоруссии заявили о том, что информация о роспуске организации не является правдивой.