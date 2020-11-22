Тбилиси, , 01:43 — REGNUM Победу во всех 17 одномандатных округах одержали кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» на втором туре парламентских выборов в Грузии. Об этом 22 ноября свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Явка избирателей на втором туре парламентских выборов составила 26,29%. На настоящее время в каждом из округов обработаны от 30% до 60% данных с избирательных участков. Восемь из 17 участков расположены в столице Грузии, городе Тбилиси. Каждый из кандидатов от правящей партии набрал более 87% голосов.

В настоящее время подсчёт голосов продолжается. Как заявила пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани журналистам в ходе брифинга после закрытия избирательных участков, существенных нарушений в ходе голосования зарегистрировано не было.

Напомним, первый тур парламентских выборов состоялся в Грузии 31 октября. По итогам выборов, 48,22% голосов получила правящая партия, также её кандидаты одержали победу в 13 одномандатных округах. В парламент прошли также девять других политический партий и блоков. Оппозиционные партии не признали итоги выборов, отказались входить в парламент и объявили бойкот второму туру голосования. При этом кандидатов от оппозиции внесли в бюллетень, согласно закону.

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