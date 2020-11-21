Москва, , 23:49 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что нарушение договоренностей по Нагорному Карабаху может привести к войне, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Мы очень часто живём дурно только оттого, что мы заботимся о том, как устроить жизнь других людей, а не свою собственную. Нам кажется, что своя жизнь только одна, и потому устройство её не так важно, как важно устройство многих жизней. Но мы забываем при этом то, что в устройстве своей жизни мы властны, а устраивать чужую жизнь мы не можем», — пишет пользователь Алексей А.

По мнению ряда пользователей, Российская Федерация достойно исполнит свою роль по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Они считают, что Россия не допустит провокаций, которые приведут к новому разгару кровопролитной войны в регионе.

«Наши удержат в Карабахе ситуацию под контролем. Азербайджанцы не станут убивать наших миротворцев, так что вариантов нет — только перемирие», — написал Александр П.

Другие пришли к выводу, что Российской Федерации не следует вступаться за какую-либо из сторон в конфликте в Карабахе и уж тем более не участвовать в боевых действиях в случае, если кто-то из них нарушит мирный договор.

«Так пусть воюют. Россия здесь причём? Почему моя Родина должна отстаивать интересы населения других стран?» — задаётся вопросом Светлана Г.

Отдельные комментаторы оказались уверены, что все участники конфликта знают о том, что война ещё не закончена, а перемирие является лишь временным решением.

«Президент, когда принимал решение о вводе миротворцев, наверняка понимал, что этот конфликт не закончен, и он перешёл из «горячего» состояния в «тлеющий»! Ни одна из сторон конфликта уступать никому не будет! И ввод миротворцев как это звучит не парадоксально, не нужен ни тем, ни тем!» — написал пользователь под псевдонимом «Трасса е-95».

Напомним, 20 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что нарушение договоренностей по Нагорному Карабаху может привести к войне.

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