Буэнос-Айрес, , 23:19 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал международное сообщество к борьбе с неравенством в мире. Об этом 21 ноября он сообщил во время саммита «Группы двадцати».

Фернандес подчеркнул, что проблема социального неравенства стала еще более очевидной в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Пандемия выявила это неравенство, с которым мы должны бороться, чтобы жить в более сбалансированном мире», — отметил Фернандес.

Кроме того, глава Аргентины поблагодарил президента России Владимира Путина за своевременную помощь в поставке вакцины от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее президент Аргентины заявил, что страна может получить порядка 10 млн доз российской вакцины «Спутник V».