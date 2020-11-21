Москва, , 23:15 — REGNUM Ответные персональные санкции со стороны Российской Федерации к Великобритании, которая ввела санкции против Москвы по так называемому списку Магнитского, вызвали реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 21 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

По мнению ряда пользователей, более справедливым было бы полноценное выдворение представителей Великобритании с территории Российской Федерации.

Более того, по их мнению, необходимо закрыть в России СМИ, которые содержатся британскими гражданами.

«Правильнее было бы арестовать акции ключевых российских компаний, принадлежащих англичанам, выдворить англичан из советов директоров российских компаний, вывести из британских оффшоров украденные российские деньги и перекрыть их поток, выгнать из власти всех английских агентов влияния, перекрыть кислород британским СМИ, промывающим мозги российским гражданам под русскими брендами. Тогда они возможно десять раз подумают…» — считает пользователь Юрий.

Тем не менее некоторые пользователи не были впечатлены ответными санкциями Российской Федерации против Великобритании. Они считают, что иностранное государство не получило серьёзных ограничений, а значит свою задачу санкции не выполняют.

«Какой ужас. Как же теперь им без права посещения дач и элитной недвижимости в Воронежской области. Очень жёсткие санкции», — написал пользователь Алексей.

Напомним, 21 ноября в ответ на санкции по так называемому списку Магнитского Россия ввела санкции в отношении граждан Великобритании.