Нью-Дели, , 22:35 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением о разработке глобального индекса для мирового сообщества. Об этом 21 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«На саммите G20 я сказал о необходимости разработки нового глобального индекса, основанного на талантах, технологиях, прозрачности и опеке планеты», — отметил глава индийского правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что ценность новых технологий должна измеряться пользой, принесенной ими человечеству.

Напомним, саммит «Группы двадцати» пройдет 21 и 22 ноября в режиме онлайн-конференции. Основной повесткой для стран-участниц будет восстановление экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.