Киев, , 21:55 — REGNUM Советник по информационной политике Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что для восстановления Донбасса необходимо выделить $15−21 млрд. Об этом 21 ноября сообщает украинский телеканал ТСН.

«Надо от $15 до $21 млрд. Именно поэтому мы и предлагаем зону приоритетного развития. Есть страны и международные организации, которые готовы инвестировать и помогать в вопросах разминирования, экологической опасности и тому подобное. Но первым условием является демилитаризация», — отметил Арестович в интервью телеканалу.

Напомним, ранее Арестович заявлял о том, что официальный Киев разработал план, который предполагает вывод «незаконных формирований» из Донбасса в начале 2021 года.