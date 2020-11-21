Москва, , 21:48 — REGNUM К девальвации национальных валют, которая несет в себе большой риск, может привести пандемия SARS-CoV-2. Об этом заявил 21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на саммите стран «Большой двадцатки» (G20).

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"Большой риск несёт девальвация национальных валют, — сказал глава государства, заявление которого обнародовала пресс-служба Кремля. — И, соответственно, повышение стоимости обслуживания госдолгов…, две трети заимствований которых номинированы в долларах».

Путин также добавил, фискальные доходы ряда государств с формирующейся рыночной экономикой значительно снизились. При этом он добавил, что необходимость для стран выделять значительные средства на борьбу с коронавирусом постоянно растет.

Как передавало ИА REGNUM, 21−22 ноября в режиме видеоконференции проходит саммит «Большой двадцатки» (G20) под председательством Саудовской Аравии.

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