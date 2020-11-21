Берлин, , 21:28 — REGNUM Все страны должны получить доступ к вакцине от SARS-CoV-2. Об этом, как передает агентство DPA, сообщила 21 ноября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед началом онлайн-встречи лидеров стран «Большой двадцати» (G20).

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По ее словам, для эффективной борьбы с SARS-CoV-2 мировому сообществу необходима сплоченность. Меркель добавила, что преодолеть последствия пандемии можно при условии усилий всего мирового сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе заседания фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге заявила, что жителям Германии в период рождественских праздников может быть предоставлена «определённая степень свободы» на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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