Анкара, , 20:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган высоко оценил роль России в преодолении конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 21 ноября он сообщил во время выступления на форуме Галифакс по международной безопасности.

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"Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить конфликт и внести свой вклад в решение проблемы, которую не удавалось решить в течение 30 лет», — отметил Эрдоган.

Напомним, 13 ноября президент России Владимир Путин подписал соглашение о создании центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха.

Целью создания учреждения является возвращение в свои дома беженцев, а также восстановление нормальных условий для жизни местного населения.