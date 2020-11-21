Москва, , 20:41 — REGNUM Указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Гватемале Александра Хохоликова подписал президент Владимир Путин. Документ обнародован 21 ноября на интернет-портале правовой информации.

Александр Хохоликов Guat.mid.ru

«Освободить Хохоликова А. от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Гватемала», — отмечается в указе.

Как передавало ИА REGNUM, 9 ноября президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Николая Цуканова с поста полпреда президента России в Уральском федеральном округе.

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