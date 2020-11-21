Брюссель, , 20:34 — REGNUM Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены «Группы двадцати» выделить $4 млрд 500 млн на обеспечение всеобщего доступа к тестам и вакцинам, необходимым для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом 21 ноября она сообщила на своей странице в Twitter.

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"Вакцины помогут преодолеть пандемию. На саммите G20 я призвала инвестировать $4,5 млрд в инициативу ACT Accelerator до конца 2020 года. Для производства и глобального распределения тестов, лекарств и вакцин от COVID-19», — отметила фон дер Ляйен.

Напомним, международное партнерство, получившее название ACT Accelerator было организовано в апреле 2020 года. Его целью является объединение политиков, медицинских организаций, ученых и общественников для борьбы с угрозой распространения COVID-19.