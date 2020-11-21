Баку, , 20:22 — REGNUM «Позитивные тенденции» в Нагорном Карабахе, после подписания трехстороннего соглашения между лидерами Российской Федерации, Армении и Азербайджана, будут нарастать. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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«В регионе создалась новая ситуация, многообещающая, — сказал глава государства, заявление которого обнародовало его пресс-служба. — Уверен, что позитивные тенденции будут нарастать».

Алиев также добавил, что в деле установления прочного и долгосрочного мира в регионе трехстороннее заявление является «важным шагом».

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков сообщил журналистам, что вооружённые силы Армении покинули Агдамский район Нагорного Карабаха, который перешёл под контроль ВС Азербайджана.

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