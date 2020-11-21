Кейптаун, , 19:54 — REGNUM Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса призвал участников «Группы двадцати» начать решение экономических и социальных последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 21 ноября он сообщил во время выступления на саммите.

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«Ведущим странам мира следует укреплять сотрудничество с тем, чтобы победить пандемию и защитить мировую экономику», — подчеркнул Рамапоса.

Лидер ЮАР отметил, что от последствий эпидемии больше всего пострадали развивающиеся страны, в частности страны Африки.

«Совокупный ВВП Африки в текущем году упадет на 3,2%, континент впервые за последние 25 лет войдет в фазу спада», — заключил глава ЮАР.

Напомним, саммит «Группы двадцати» пройдет 21 и 22 ноября. Страны участники будут выступать в режиме онлайн-конференции. Основой темой форума станет борьба с последствиями эпидемии COVID-19.