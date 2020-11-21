Берлин, , 19:46 — REGNUM Представители США предупреждают об угрозе введения ограничительных мер руководство фирм, сотрудники которых причастны к реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом 21 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя правительства США.

По словам источника, американская сторона, которая не хочет вводить санкции против европейских компаний, предупреждает их представителей, чтобы они успели покинуть проект.

Отметим, что представитель правительства США не уточнил, о каких именно компаниях идет речь.

Как передавало ИА REGNUM, за предложение поддержать проект «Северный поток — 2» высказались в ходе поименного голосования депутаты большинства фракций бундестага Германии 19 ноября.

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