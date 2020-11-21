Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется на рассмотрение исков по поводу нарушений на выборах Верховным судом страны. Об этом 21 ноября сообщает Fox News.

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"Нам придется продолжать борьбу в федеральных судах, и, будем надеяться, мы дойдем до Верховного суда. Потому что нарушения на выборах были реальными», — отметила в интервью телеканалу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Представитель президента США подчеркнула, что члены Демократической партии воспользовались эпидемией коронавирусной инфекции для организации подтасовок на выборах.

Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября, тем не менее итоги голосования до сих пор не подведены. Трамп обвинил демократов в массовых нарушениях в колеблющихся штатах.