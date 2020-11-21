Москва, , 18:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал безработицу и бедность главными рисками 2020 года. Об этом 21 ноября он сообщил во время саммита «Группы двадцати».

«Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — подчеркнул Путин.

Глава России также высоко оценил действия председателя саммита — Саудовской Аравии в ее усилиях по инициации ряда программ, направленных на преодоление экономического кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавирусной инфекции.

«Необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права», — резюмировал Путин.

Напомним, саммит «Группы двадцати» пройдет с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Основными вопросами саммита станут борьба с эпидемией коронавируса, а также восстановление мировой экономики.

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