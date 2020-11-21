Москва, , 17:59 — REGNUM Человечество в 2020 году столкнулось с беспрецедентными по масштабу проблемами. Об этом заявил 21 ноября глава Российской Федерации Владимир Путин, выступая на саммите «Группы двадцати» (G20).

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»Масштаб проблем… действительно является беспрецедентным», — сказал глава государства.

По его словам, системный экономический кризис, которого со времен Великой депрессии еще не знал современный мир, запустили пандемия, глобальный локдаун и замораживание экономической активности.

Путин добавил, что России обошлась минимизация последствий пандемии в 4,5% ВВП.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября Путин во время выступления на саммите «Группы двадцати» также сообщил, что вакцина от SARS-CoV-2 должна быть доступна для всех.

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