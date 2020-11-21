Баку, , 17:21 — REGNUM Активный ход переговоров между Российской Федерацией и Турцией по созданию на территории Азербайджана центра по наблюдению за прекращением огня в Нагорном Карабахе приветствуют в Азербайджане. Об этом 21 ноября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Считаем (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) это очень важным элементом укрепления стабильности и безопасности в этом регионе, — сказал Алиев, заявление которого обнародовало его пресс-служба. — … И то что и РФ, и Турция две дружественные для нас страны — два наших соседа будут участвовать в мерах по соблюдению перемирия и контролю над перемирием — это также говорит об укреплении формата взаимодействия между … странами».

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Иран дружественным и братским государством.

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