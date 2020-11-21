Москва, , 16:23 — REGNUM Власти Российской Федерации в ответ на санкции Великобритании из-за «дела Магнитского» запретили въезд на территорию РФ представителям Соединенного Королевства. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова напомнила, что в июле 2020 года британские власти под надуманным и абсурдным предлогом ввели национальные санкции против ряда российских чиновников.

Также представитель МИД России подчеркнула, что официальная Москва по всем обстоятельствам смерти Магнитского не раз давала исчерпывающие комментарии и разъяснения. Но в Лондоне предпочитают их не замечать.

«Непонятно, на каком основании там берутся «назначать» виновных и определять им «наказание», — отметила Захарова.

Все это иначе как попытку Великобритании вмешаться во внутренние дела России назвать нельзя, сказала она. Британцы пытаются оказывать давление на российскую систему правосудия, что совершенно недопустимо.

Напомним, что в ряде стран Запада, в том числе в Великобритании принят так называемый закон Магнитского, которые предполагает санкции и и меры по борьбе с отмыванием денег. В основном этот закон используется для давления на российских госслужащих и политиков.

После выхода Великобритании из ЕС Лондон смог применить этот закон и ввел санкции против 25 граждан России Среди них — глава Следственного комитетаАлександр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судьиАлексей Криворучкои Светлана Ухналева.

Захарова подчеркнула, что в ответ на этьи недружественные действия и на основании принципа взаимности Россия вводит персональные санкции в отношении 25 британцев.