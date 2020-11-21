Москва, , 16:09 — REGNUM Власти России ввели запрет на въезд в страну 25 подданным Великобритании. Об этом 21 ноября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Указанные санкции были введены в ответ на аналогичные меры, принятые Лондоном по так называемому «делу Магнитского».

В распространенном заявлении Захаровой отмечается, что правительство Великобритании ввело запрет на въезд в страну 25 российским гражданам, используя для этого абсурдные предлоги.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», — отмечается в заявлении.

Напомним, 6 июля 2020 года власти Великобритании объявили о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России. Официальный Лондон объявил их в нарушении прав человека.

Среди подвергшихся санкциям: председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД РФ.