Киев, , 15:42 — REGNUM Самым большим достижением массовых беспорядков 2013—2014 годов на Украине (так называемого «майдана» или «революции достоинства») президент Украины Владимир Зеленский назвал «новое сознание», которым стали обладать, как рядовые украинские граждане, так и представители власти. Об этом 21 ноября заявил президент Украины в своем видеообращении по случаю так называемой седьмой годовщины начала последнего «майдан» на Украине.

Массовые беспорядки на Украине — так называемая студенческая «революция на граните» 1990 года, а также последний «майдан», который начался семь лет назад, 21 ноября 2013 года, по словам украинского президента доказывают «одну истину» — «в решающие времена истории главное и определяющее слово всегда будет не за политиками», а за украинским народом.

Самым большим достижением массовых беспорядков на Украине, которое невозможно оспорить, Зеленский назвал «новое сознание», которое возникло и у граждан Украины и у представителей власти. По его словам на Украине каждый гражданин знает, что фраза «от меня ничего не зависит» является мифом.

«Для людей революция — это путь к желанным изменениям. Для политиков — путь к желанным креслам. Поэтому вместе с вами не слушая старых политиков мы каждый день должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины. Свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где через годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все позитивные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а нерушимыми ценностями», — отметил глава украинского государства.

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Напомним, ранее временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин поздравила граждан страны с очередной годовщиной начала последнего «майдана» и рассказала о результатах массовых беспорядков на Украине в 2013—2014 годах.