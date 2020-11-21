Баку, , 15:09 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и провел переговоры с главой Минобороны республики Закиром Гасановым в ходе рабочего визита в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу Mil.ru

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"Уважаемый господин президент, я благодарен Вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов. Время движется динамично быстро после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана… Считаю, что с исторического заявления прошло не так много времени, но миротворческие силы уже встали на те позиции, которые были определены, на 23 поста. Взяты под контроль основные магистрали. чтобы обеспечить безопасность на линии соприкосновения. Началось возвращение беженцев. Вся работа, которая налажена на сегодняшний день, естественно, дает свои результаты. За это время режим прекращения огня соблюдается, и я уверен в том, что будет так и дальше», — заявил Шойгу. Президент Азербайджана высоко оценил усилия России по стабилизации обстановки и действия российских миротворцев в регионе.

«Обсудим вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении. На наш взгляд положения заявления выполняются успешно и это ещё раз демонстрирует готовность и азербайджанской и армянской стороны положить конец многолетнему конфликту и выйти на политическое урегулирование. Я хотел бы выразить благодарность Вам, также руководству России, президенту Владимиру Владимировичу Путину, за активное участие в подготовке и принятии этого важного документа», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу также провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и информировал его о ходе миротворческой миссии российских Вооруженных сил.