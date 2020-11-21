Баку, 21 ноября 2020, 15:10 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана, сообщают 21 ноября РИА Новости.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»
Ранее глава оборонного ведомства России встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время встречи с главой армянского правительства министр обороны РФ подчеркнул, что главной задачей России является недопущение кровопролития в Нагорном Карабахе.
Читайте также: Сергей Шойгу: наша главная задача — недопущение кровопролития в Карабахе
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей жизни и работы в Карабахе российских миротворцев, а также — вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
Читайте также: Лавров: «подтверждаем нашу поддержку братскому армянскому народу»
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян также провел встречу с правительственной делегацией России, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.