Баку, , 15:10 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Азербайджана, сообщают 21 ноября РИА Новости.

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Ранее глава оборонного ведомства России встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Во время встречи с главой армянского правительства министр обороны РФ подчеркнул, что главной задачей России является недопущение кровопролития в Нагорном Карабахе.

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В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей жизни и работы в Карабахе российских миротворцев, а также — вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

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Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян также провел встречу с правительственной делегацией России, возглавляемой министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.