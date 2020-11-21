Ереван, , 14:47 — REGNUM О подтверждении поддержки братскому армянскому народу со стороны России заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 21 ноября во время встречи правительственной делегации РФ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване. Правительственную делегацию возглавил глава внешнеполитического ведомства РФ, сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Сергей Лавров отметил, что российские миротворцы активно занимаются выполнением заявления, подписанного 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана и Российской Федерации, включая оказание российской стороной гуманитарного содействия.

Читайте также: Опубликован полный текст заявления президента России по Нагорному Карабаху

По словам Лаврова, 21 ноября будут обсуждаться вопросы, связанные Межведомственным центром гуманитарного реагирования, который создается для удовлетворения нужд гражданского населения, восстановления инфраструктуры. Глава внешнеполитического ведомства России также анонсировал обсуждение текущих вопросов экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере энергетики в соответствии с программой, приготовленной армянской стороной.

Читайте также: Сергей Шойгу: наша главная задача — недопущение кровопролития в Карабахе

Министр иностранных дел РФ также отметил активную работу с международными организациями, структурами Организации Объединенных Наций, такими как Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Программа развития ООН, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Международный комитет Красного Креста. В вязи с чем Лавров выразил готовность обменяться мнениями с данными международными организациями о том, как оптимально организовать вклад данных организаций в решение проблем, которые в данный момент необходимо рассмотреть и урегулировать.

Лавров также выразил благодарность за «традиционный теплый прием» в Ереване.

«Подтверждаем нашу поддержку братскому армянскому народу», — добавил он.

В ходе встречи были затронуты вопросы гуманитарной помощи, оказываемой Карабаху, шаги по обмену телами погибших военнослужащих, обмену военнопленными, сохранению культурного наследия Армении.

Также стороны обсудили развитие и углубление сотрудничестве Еревана и Москвы в частности в сфере энергетики, транспорта, борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь, Пашинян отметил, что возглавляемое им правительство будет последовательно осуществлять совместные с правительством Нагорного Карабаха программы по восстановлению инфраструктуры и жилищного фонда.

Читайте также: Шойгу призвал Арутюняна проконтролировать соблюдение перемирия в Карабахе