Москва, 21 ноября 2020, 14:06 — REGNUM Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Фёдоров в ходе работы научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» заявил, что на территории Донбасса украинскими боевиками и армией осуществляется геноцид населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Форум «Уроки Нюрнберга» проходит 20 и 21 ноября.
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Фёдоров напомнил, что в Донецкой и Луганской Народных республиках на протяжении ряда лет имели место убийства мирных жителей с применением тяжелого вооружения, в частности, систем залпового огня, авиационных кассетных неуправляемых ракет и других видов наступательного вооружения неизбирательного действия.
Он также отметил, что сотни тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои постоянные места проживания и искать убежища в Российской Федерации.
Все это — настоящий геноцид жителей юго-востока Украины. Это международной преступление, которому обязательно будет дана правовая оценка.
Также представитель СК отметил, что на сайте его ведомства размещена информация об именах командиров подразделений Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам гражданского населения ДНР и ЛНР. В отношении всех этих лиц возбуждены уголовные дела.