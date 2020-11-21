21 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Трамп за четыре года своего правления перепахал не только политическое поле США, но и создал феномен католического трампизма. Байдену и Ватикану с этим придется иметь дело, даже после ухода действующего президента в январе следующего года.

Станислав Стремидловский, , 13:54 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Конференция католического епископата США (USCCB) по итогам своего недавнего заседания приняла решение, которое многим показалось интригующим. В повестке числились вопросы о реакции на доклад Ватикана о кардинале Маккарике, пандемии коронавируса и борьбе Церкви с расизмом. Однако за несколько минут до закрытия заседания слово взял глава USCCB архиепископ Хосе Гомес. Он заявил, пишет католический портал America, что к нему обратились несколько епископов, чтобы «выразить особую озабоченность в связи с выборами» президента США. Как подчеркнул Гомес, избрание на этот пост Джо Байдена, который регулярно говорит о своей католической вере, «представляет определенные возможности, но также и определенные проблемы». Поэтому архиепископ распорядился создать специальную рабочую группу для рассмотрения этой «трудной и сложной ситуации».

Обычно по итогам работы USCCB журналисты давали задавать вопросы, но после заявления Гомеса им такой возможности не предоставили. Положение американских епископов, действительно, щекотливое. После того, как Гомес от имени Конференции католического епископата США поздравил 7 ноября с избранием Байдена и его напарницу Камалу Харрис, это встретило неодобрительную реакцию со стороны консервативной части верующих, проголосовавших за действующего президента Дональда Трампа. Вслед за этим глава USCCB «поправился» и подчеркнул, что поздравление было «формальным». В этой связи создание специальной рабочей группы было воспринято как изменение риторики епископата, что уже вызвало критику со стороны католиков, поддерживающих и голосовавших за Байдена. Портал National Catholic Reporter обвинил Гомеса в том, что он занимается «несуществующей проблемой» и продвижением «утомительных тезисов», которыми «консервативные католики торговали в течение многих лет».

Речь идет о предвыборных заявлениях Байдена, когда он обещал закрыть возможность для штатов ограничивать право на аборт, принять закон о равенстве (запрет на дискриминацию американских геев и лесбиянок), «поставить в неравное положение» католические школы и тому подобное. Фактически это дискуссия о том, что является практической сутью американского католицизма. Хотя Байден и католик с давними семейными традициями, в глазах многих верующих настоящим католиком был, скорее, его оппонент, чья религиозная идентификация остается неясной. Консервативные американские католики ставят в заслугу президенту его действия, направленные на защиту «религиозной свободы» в США и за их пределами. Прежде всего, учитывается политика администрации в защиту жизни, что имеет ощутимые выгоды для части Католической церкви. Так, Трамп подписал указ, разрешающий религиозным работодателям и организациям не отплачивать контрацептивы своим работникам, и дал возможность религиозным организациям на равных условиях претендовать на федеральные средства.

Предполагается, что Байден пойдет на отмену всего этого. Хотя некоторые эксперты считают, что Трамп перед своим уходом может поставить подножку демократу. Сторонники движений в защиту жизни призывают действующего президента издать указ о правовой охране нерожденных детей, в котором на них распространили действие 14 поправки к Конституции США. Напомним, в ней говорится, что «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединённых Штатов и штата, в котором они проживают… Ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона». Даже если такой указ будет отменен новой администрацией, он станет прецедентом для других будущих президентов. Помимо того, свое слово может сказать и Верховный суд США.

За этими внутренними перепалками скрывается серьезная проблема: чем является Католическая церковь в США — национальным автономным сообществом или элементом глобальной Католической церкви. Близкие к понтификату папы Римского Франциска эксперты отстаивают свое видение Байдена не как американского президента, а как своего рода председателя земного шара. Они оценивают демократа с точки зрения международных отношений, считая, что новый глава Белого дома пересмотрит прежнюю политику Вашингтона в отношении Парижского климатического соглашения, ядерной сделки с Ираном и диалога с Китаем. При этом не уделяется внимание критическим замечаниям о расхождениях между программой Байдена и католическим учением об абортах и религиозной свободе. Последнее является ключевым для тех американцев, которых внутренние проблемы США интересуют гораздо больше, чем окружающий мир. Для таких католиков Святой престол где-то далеко, а своя община рядом.

Можно сказать, что они ориентируются на Трампа, который за четыре года своего правления перепахал не только политическое поле Соединенных Штатов, но и создал феномен католического трампизма. Байдену и Ватикану с этим придется иметь дело, даже после ухода действующего президента в январе следующего года.