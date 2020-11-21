Москва, , 13:48 — REGNUM Директор Германского исторического института в Москве Сандра Дальке в ходе международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» отметила, что после окончания Второй мировой войны, в оккупированной союзниками Германии, практиковались разные методы судебного преследования нацистских преступников. Форум проходит в режиме видеоконференции 20 и 21 ноября.

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Дальке рассказала, что в Западной Германии процедуры денацификации в судебной системе были недостаточно эффективными — значительная часть судебного персонала состояла из членов НСДАП. Так. к концу войны квота членов НСДАП в судебных органах достигала 80%. А вот в советской зоне оккупации судебная система была полностью зачищена от нацистов.

То есть в ФРГ нацистских преступников, зачастую, судили бывшие нацисты. Приговоры, вынесенные нацистским преступникам в Западной Германии часто не оправдывали общественных ожиданий.

Кроме того, ряд нацистских преступников был завербован западными разведками. Они не были осуждены, рассказала Дальке.