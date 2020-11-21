Ереван, , 13:33 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном призвал своего армянского коллегу взять под контроль соблюдение режима прекращения огня в Карабахе, сообщает 21 ноября ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

По словам Шойгу главное — это «неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации».

«Прошу вас организовать строгий контроль за этим», — обратился Шойгу с просьбой к своему армянскому коллеге.

Глава оборонного ведомства РФ также заявил, что поддержание мира в Карабахе является одним из приоритетов для России. Шойгу сообщил о принятии со стороны Москвы всех мер по укреплению в регионе стабильности.

«Вы уже отметили ряд тех работ, которые проводятся в этом регионе: это обмен телами погибших, сейчас идет активная работа по обмену пленными и задержанными, чтобы они смогли вернуться в свои дома к родным и близким», — заявил министр.

Глава оборонного ведомства России сообщил, что сегодня, 21 ноября, в Армению прибудет делегация, которая будет заниматься не военными делами. Также министр обороны России отметил, что пункты ранее подписанного заявления могут быть выполнены общими усилиями.

«Мы не должны позволить никому нарушить тот хрупкий мир, который сегодня есть, уверен, что с каждым днем он будет все крепче и крепче», — подвел итог министр.

Читайте также: Сергей Шойгу: наша главная задача — недопущение кровопролития в Карабахе