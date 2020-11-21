Ереван, 21 ноября 2020, 13:33 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном призвал своего армянского коллегу взять под контроль соблюдение режима прекращения огня в Карабахе, сообщает 21 ноября ТАСС.
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По словам Шойгу главное — это «неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, чтобы исключить провокации».
Глава оборонного ведомства РФ также заявил, что поддержание мира в Карабахе является одним из приоритетов для России. Шойгу сообщил о принятии со стороны Москвы всех мер по укреплению в регионе стабильности.
Глава оборонного ведомства России сообщил, что сегодня, 21 ноября, в Армению прибудет делегация, которая будет заниматься не военными делами. Также министр обороны России отметил, что пункты ранее подписанного заявления могут быть выполнены общими усилиями.
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