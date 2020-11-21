Москва, , 13:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие российских контрсанкций, введённых в 2014 году в ответ на санкции со стороны Запада. Соответствующий указ президента России опубликован сегодня, 21 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно указу главы государства, российские контрсанкции, введенные в 2014 году и расширенные в последующие годы, будут действовать как минимум до 31 декабря 2021 года. Правительству Российской Федерации поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа и при необходимости вносить предложения об изменении срока действия ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад ввел санкции против России в 2014 году после того, как на Украине самим же Западом был инспирирован государственный переворот. Власть захватили бандеровцы и их приспешники. Крым вышел из состава Украины и вернулся в состав России. В Донбассе были образованы Луганская и Донецкая Народные Республики, которые также вышли из состава Украины. Бандеровцы бросили на подавление Донбасса армию, началась война.