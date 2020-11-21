Киев, , 12:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не учитывает интересы граждан возглавляемого им государства. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne, комментируя невыгодные для страны условия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а также — со Всемирным банком.

Лукаш напомнила, что год назад Зеленский заявил о соглашении с МВФ и Всемирным банком, обещавшим Украине кредит в $10 млрд. В итоге международные финансовые организации выделили стране всего $2,1 млрд, отметила политик.

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В связи с этим Лукаш заявила, что не будет задавать вопрос, сколько еще можно унижаться, «сдавать все национальные интересы, и сколько раз еще нас обманут и используют представители МВФ».

Лукаш также выразила сожаление в связи с тем, что Украину возглавляет президент, «которому совершенно плевать на интересы» возглавляемого им государства.

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«Я не помню президента, при котором так унижали бы страну, а самое главное, использовали», — цитирует Лукаш РИА Новости.

Напомним, ранее представитель кабинета министров Украины в парламенте Василий Моканзаявил, что правительство Украины обсуждает с Международным валютным фондом проект государственного бюджета Украины на 2021 год.