Москва, , 12:25 — REGNUM В ходе рабочего визита в Ереван министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Шойгу проинформировал Пашиняна и Арутюняна о ходе миротворческой операции в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, развертывании на местах подразделений российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, организации мониторинга за прекращением боевых действий, а также о решении гуманитарных задач.

«Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления, перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий», — заявил Сергей Шойгу.

В свою очередь, премьер-министр Армении поблагодарил Россию за восстановление мира в Нагорном Карабахе. «Во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации», — заявил Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что в соответствие с трёхсторонним заявлением глав России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года на территорию Нагорного Карабаха силами Минобороны РФ направлено более 1500 миротворцев.