Кишинёв, , 12:11 — REGNUM Заявления избранного президента Молдавии Майи Санду о том, что решение конфликта в Приднестровье должно включать вывод оттуда российских миротворцев, являются серьезной ошибкой. Об этом 21 ноября заявил действующий глава молдавского государства Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

«Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35−40 процентов русскоязычного населения? Я считаю, что это серьезная ошибка», — сказал он.

При этом Додон также отметил, что антироссийская политика пагубным образом скажется как на Молдавии, так и на тех политиках, которые будут ее проводить, так как большинство жителей республики хотят хороших отношений и с Россией, и с Европейским союзом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер проевропейской молдавской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая победила во втором туре выборов президента Молдавии, заявила, что российские миротворцы должны быть выведены из Приднестровья.