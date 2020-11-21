Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Федеральный суд округа Колумбия (США) удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры компании БКОС вытаются взыскать с Российской Федерации $50 млрд. Информация об этом появилась в электронной базе суда.

В постановлении федерального суда округа Колумбия сказано, что рассмотрение дела приостановлено до 18 ноября 2022 года или же до завершения процесса в Верховном суде Нидерландов, где рассматривается кассационная жалоба Москвы в рамках параллельного процесса по делу ЮКОСА в Гааге.

Судья Берил Хауэлл также обязала стороны процесса 20 мая 2021 года и далее каждые полгода предоставлять ей совместные отчеты о развитии судебного процесса в Гааге.

Напомним, что бывшие акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с России $50 млрд. Это компании Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Рассмотрение дела началось в 2004 году и тянулось 10 лет без каких-либо результатов. В 2014 году суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Окружной суд в Гааге в 2016 году признал решение арбитражного суда Гааги недействительным и снял с России обязательства по выплате этой суммы. Однако, в ферале 2020 года апеляционный суд в Гааге отменил вердикт окружного суда и восстановил решение арбитража. Сейчас дело дошло до Верховного суда Нидерландов.