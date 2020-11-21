Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Вероятный победитель выборов президента США Джозеф Байден определился с кандидатом на пост государственного секретаря Соединенных Штатов, если ему удастся занять Белый дом. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источник.

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По данным издания, если Байден станет президентом, то государственным секретарем при нём будет Тони Блинкен — дипломат и давний союзник Байдена. Эту информацию подтвердил бывший чиновник администрации 44-го президента США Барака Обамы.

Однако другие источники называют иные кандидатуры на пост государственного секретаря при Байдене. Это могут быть сенаторы Крис Кус или Крис Мерфи, а также бывший первый заместитель государственного секретаря и посол в России Уильям Бернс или же бывший советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Предполагается, что Байден объявит своего кандидата на пост государственного секретаря на будущей неделе.

Напомним, что 12 ноября Байден объявил, что пост главы аппарата Белого дома займет Рон Кляйн. Известно, что Кляйн возглавлял аппарат Байдена тогда, когда тот был сенатором, а затем вице-президентом.