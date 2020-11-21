Львов, Украина, , 09:17 — REGNUM В городе Пустомыты Львовской области два депутата от партии «Европейская солидарность» (партия возглавляемая Петром Поршенко — ИА REGNUM) Николай Пущак и Андрей Жидачек на автомобиле заехали по лестнице к подъезду многоквартирного дома. Об этом 20 ноября сообщает украинское издание ZAXID.net.

Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, опубликованную изданием ZAXID.net и по информации журналистов произошел в ночь на 20 ноября в одном из домов на улице Радоцинской города Пустомыты, где народные избранники заехали на внедорожнике Mercedes G 500 на лестницу, ведущую к подъезду многоэтажного жилого дома.

«На правах анонимности один из жителей [дома — ИА REGNUM] рассказал, что кроме Андрея Жидачека, в автомобиле был его однопартиец, депутат местного совета Солонковской ОТГ Николай Пущак», — сообщают журналисты ZAXID.net.

Водителю внедорожника удалось заехать на лестницу со второй попытки, после чего он примерно через минуту дал задний ход и съехал с лестницы обратно.

По информации журналистов из автомобиля вышел депутат местного городского совета Андрей Жидачек и еще двое мужчин, один из которых снял с автомобиля регистрационные номера. После общения возле машины на протяжении некоторого времени, двое спутников депутата уехали, а Жидачек зашел в дом. Журналисты предположили, что мужчины находились в состоянии опьянения.

После публикации информации об инциденте в средствах массовой информации, депутат Пустомытовского городского совета Андрей Жидачек на своей странице в социальной сети Facebook принес извинения, обвинив в произошедшем водителя своего друга Николая Пущака, который по словам депутата был в тот момент за рулем и самовольно заехал на лестницу. Депутат также сообщил, что уже переданы средства на восстановление поврежденного имущества дома.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, оба народных избранника были оштрафованы сотрудниками полиции. Геращенко также на своей странице в Facebook выразил мнение, что мужчинам нужна помощь психиатра.