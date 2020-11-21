Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Для нескольких тысяч сотрудников оборонного ведомства США, работающих в Пентагоне, в связи с ростом распространения коронавируса будут введены новые ограничения. Об этом 20 ноября сообщает газета Politico.

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Причиной принятого решения, о котором официально будет объявлено 26 ноября, стал стремительный рост случаев заражения новым коронавирусом как в самом Вашингтоне, так и в пригородах столицы.

Отмечается, что количество сотрудников, работающих непосредственно в здании Пентагона, в рамках новых ограничений будет снижено с 80% до 60% (а фактически ‑ и до 50%) от их общего числа. Руководство будет максимально поощрять всех сотрудников, посещающих штаб-квартиру ведомства, к переходу на работу в дистанционном формате и массовому использованию обоснованных отпусков по болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп — младший с начала текущей недели находится на самоизоляции в связи с положительным тестом на новый коронавирус.

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