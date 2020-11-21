Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который уже объявил о своей победе на выборах, кандидатом на пост главы Госдепа объявит сенатора Криса Кунса (от штата Делавэр) или своего помощника Энтони Блинкена. Об этом со ссылкой на источники 20 ноября сообщает агентство Associated Press (AP).

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Источники агентства уверены, что именно Кунс и Блинкен вышли в финал в «кастинге» кандидата на пост главы американского внешнеполитического ведомства.

Преимуществом Блинкена считается то, что при выдвижении на пост в администрации Кунса, «потеря его влияния в Сенате может перевесить потенциальную ценность в качестве госсекретаря».

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который уже объявил о своей победе на выборах, может назвать имя кандидата на пост главы Госдепа сразу после выходных.

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