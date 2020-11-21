Киев, , 07:05 — REGNUM Обыски в строящемся музее «революции достоинства» и у генподрядчика по этому объекту прошли в рамках расследования уголовного дела и для недопущения дальнейшего разворовывания бюджетных средств, заявил 20 ноября руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер. Об этом сообщили в пресс-службе возглавляемого им ведомства.

«Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев», — сказал он.

«Революцией достоинства» на Украине называют государственный переворот 2014 года, когда власть в Киеве захватили представляющие меньшинство националисты. Музей, как предполагается, должен быть посвящён событиям госпереворота.

Ранее обыскам на этом объекте одинаково солидарно удивились и офисе президента Украины Владимира Зеленского, и в штабе экс-президента Украины Петра Порошенко.

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