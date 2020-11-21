Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Иск соратников президента США Дональда Трампа о временном прекращении утверждения итогов всеобщих выборов в американском штате Невада был отклонен судом, передает телеканал KTVN.

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Жалоба была подана экс-представителем законодательного собрания региона и Республиканской партии Шэрон Энгл. Ее поддержала также консервативная организация The Election Integrity Project.

Авторы заявления утверждают, что голосование в штате прошло с серьезными нарушениями, в связи с чем результаты выборов необходимо признать недействительным.

По информации истцов, в Неваде проголосовали около 1,4 тысячи избирателей, зарегистрированных в штате Калифорнии. Кроме того, еще 8 тысяч избирателей отдали свои голоса не в тех округах штата, в которых они были прописаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что он вынужден утвердить результаты голосования в регионе, несмотря на «значительные ошибки» на выборах, выявленные после проверки.

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