Вашингтон, , 07:05 — REGNUM В США федеральный окружной суд штата Канзас разрешил гражданке России Богдане Осиповой (Мобли), которая отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США, дистанционно общаться со своими детьми, проживающими в России. Об этом 20 ноября сообщается на сайте суда.

«Суд принял решение убрать из условий освобождения Мобли требование избегать любых контактов с детьми. Все остальные условия, включающие залог, остаются в силе», — говорится в документе суда.

Соответствующее прошение было подано Осиповой, которая с момента ареста постоянно общалась с дочками и сыном, в связи с тем что после её освобождения до вынесения нового приговора, в условиях был обнаружен никак не объясняемый запрет на такое общение.

Напомним, что в августе этого года апелляционный суд США снял с Богданы обвинения в вымогательстве, которые составляли основную часть её срока наказания, и принял решение о необходимости пересмотреть приговор, оставив лишь обвинения в похищении ребёнка одним из родителей. В соответствии с новым приговором Осипова могла получить максимальное наказание в виде трёхлетнего тюремного заключения, которое к 27 сентября она уже отбыла.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка России Богдана Осипова (Мобли), которая отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США, 10 ноября покинула тюрьму в Данбери (штат Коннектикут).

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